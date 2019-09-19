У Полтаві затримали учасників етнічної злочинної організації

У Полтаві поліція затримала учасників етнічної злочинної організації, яких підозрюють вчиненням тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, і які перебували у розшуку Інтерполу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції України.

Повідомляється, що злочинне угрупування займалося викраденням людей, торгівлею зброєю, погрозами, фізичними розправами і вбивствами на замовлення. У розшуку Інтерполу перебувала за вчинення умисного вбивства на території Вірменії.

Поліція тричі намагалася притягнути до відповідальності лідера та інших учасників злочинного угруповання.

В результаті спецоперації поліції було затримано лідера і трьох учасників угруповання. Затриманим інкримінують порушення ст. 255 (створення злочинної організації), ст. 189 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 296 (хуліганство), 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 27 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Фото: поліція затримала ОЗУ в Полтаві (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці розкрили вбивство директора української компанії німецького концерну Сaparol Павла Зможного. В результаті були затримані організатори і виконавці вбивства Зможного.

Також повідомлялося, що СБУ затримала іноземця, який причетний до діяльності "Ісламської держави". Він намагався сховатися на території України від Інтерполу.