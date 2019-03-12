У Полтаві затримали підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів

Серез злочинів, у скоєнні яких підозрюються затримані, умисне вбивство

В Полтаве сегодня, 12 марта, правоохранители задержали группу лиц, которые подозреваются в совершении покушения на умышленное убийство и разбойного нападения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции области.

Как отмечается, все задержанные являются жителями областного центра в возрасте от 19 до 38 лет.

"Оперативники совместно с работниками СБУ под руководством прокуратуры с привлечением спецподразделения "КОРД" группировки задержали лиц, которые подозреваются в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, среди них покушение на умышленное убийство и разбой", - говорится в сообщении.

В настоящее время фигуранты дают признательные показания. Продолжаются следственные действия.

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