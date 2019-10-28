У Полтаві затримали чоловіка, який провокував міжетнічні конфлікти за завданням РФ

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Чоловік займався веденням сторінок в соціальній мережі, де закликав молодь приєднуватися до радикальних формувань

Співробітники Служби безпеки України затримали в Полтаві інтернет-агітатора, який за завданням російських спецслужб провокував в інтернеті міжетнічні конфлікти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, зловмисник адміністрував в забороненій на території України соцмережі 5 сторінок, в яких розміщував матеріали радикального характеру, спрямовані на молодь.

"Він розміщував на сторінках матеріали із закликами до молоді приєднуватися до радикальних формувань. Гроші за контент зловмисник отримував із РФ від адміністраторів шовіністичних угруповань, які контролюються спецслужбами країни-агресора. Учасники груп повинні були провокувати міжетнічні конфлікти через силові провокації представників національних меншин". - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) і ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Інтернет-агітатора затримали в його квартирі. За матеріалами СБУ, рішенням суду він визнаний винним у скоєнні злочину.

Нагадаємо, раніше в Луганській області СБУ затримала артилериста "ЛНР", який брав участь у бойових діях проти української армії. Він ховався на підконтрольній території Україні у своїх родичів.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, в вересня у Дніпропетровській області СБУ викрила мережу інтернет-пропагандистів, які через російські соцмережі поширювали антиукраїнську пропаганду.