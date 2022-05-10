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У Полтаві три дні чутимуть вибухи та постріли: в чому причина

Фото: в Полтаві три дні чутимуть вибухи та постріли (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Полтаві заплановані навчальні стрільби з 10 по 13 травня. У зв'язку з чим місцеві жителі можуть чути звуки пострілів чи вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"Протягом 10-13 травня з 8 до 14 години в Полтаві заплановані навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно про звуки вибухів попереджали жителів Чернігівської області.

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