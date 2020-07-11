У Полтаві стався вибух у двох кафе

У Полтаві сьогодні, 11 липня, у двох кафе міста пролунав вибух. За попередньою інформацією, у заклади кинули петарду.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Перший інцидент стався близько 10-години ранку на території ринку "Мотель". В приміщення одного з кафе невідомий чоловік кинув пакет, який вибухнув.

Другий випадок стався на ринку по вулиці Зигіна, де невідомий кинув у приміщення кафе схожий на петарду предмет.

В результаті двох інцидентів ніхто не постраждав. На місцях працюють поліцейські та вибухотехніки, які з'ясовують обставини.

Крім того, поліція вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Полтавській області невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти" та викрали з нього понад 2,5 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що у Мукачево з гранатомету обстріляли будівлю комплексу відпочинку.