У Полтаві продовжують виконувати програму "Велике будівництво" президента, - Голик

В рамках інфраструктурного проекту "Велике будівництво" у Полтаві будують з нуля Центр адміністративних послуг (ЦНАП), в якому полтавці зможуть швидко оформити документи, отримати довідку та інші види послуг. Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

Крім того, за його словами, у Полтаві триває реконструкція корпусу інтервенційної кардіології та реабілітації Обласного клінічного кардіологічного диспансеру, капітально ремонтують приймально-діагностичне і рентгенографічне відділення хірургії Обласної клінічної лікарні ім. Скліфосовського.

Також навколо Полтави будують нову об'їзну дорогу, яка розвантажить місто від транзитного транспорту та поліпшить логістику переміщення людей і вантажів.

Нагадаємо, у 2020 році по запущеної президентом Володимиром Зеленським національній програмі "Велике будівництво" буде збудовано та відремонтовано 6,5 тис. км доріг і 9 об'їзних.

Раніше Юрій Голік повідомляв, що у Рівному триває будівництво Північної об'їзної дороги.