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У Полтаві дівчина застрелила працівника тіра

Новини » Надзвичайні події     07.02.2020 - 18:32
У Полтаві дівчина застрелила працівника тіра
Ілюстративне фото (facebook.com/ibis.tir)

За фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування

У п'ятницю вдень, 7 лютого, у Полтаві з вогнепальної зброї вбили інструктора міського тиру, який розташований на вулиці Пилипа Орлика. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, під час роботи на місці події слідчо-оперативна група встановила, що смертельні поранення працівникові тиру завдала 18-річна відвідувачка, мешканка Дніпра.

За фактом умисного вбивства 64-річного полтавця розпочато досудове розслідування. Підозрювана була затримана.

Її дії відповідно до ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України кваліфікуються як умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до 15 років.

Речові докази вилучено. Обставини та мотиви даного злочину встановлює слідство.

Нагадаємо, 7 лютого у Мукачеві сталася стрілянина, в результаті якої постраждали дві людини. Однією з жертв нападу був Артур Пашкуляк, якого пов'язують з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьом.

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