У Полтаві за ніч підпалили 6 автомобілів

Правоохоронці встановлюють обставини загоряння автівок

В Полтаве полиция устанавливает обстоятельства, при которых произошли поджоги 6 автомобилей в ночь на 10 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Нацполиции в Полтавской области.

Сообщается, что около часа ночи 10 февраля на линию 102 поступила информация, что в переулке Рыбацком произошло возгорание легкового автомобиля KIA.

"Неизвестное лицо совершило поджог правого колеса его автомобиля. Пожар ликвидировали. Повреждены частично подкрылок авто", - рассказали в полиции.

Уже в два часа ночи по переулку Рыбальском было зафиксировано возгорание колеса автомобиля "Газель", а через час на том же переулке полностью сгорел автомобиль Fiat. По улице Чураивны около 3:45 был совершен поджог передней части автомобиля Daewoo, а на бульваре Богдана Хмельницкого около 5:30 загорелись Volkswagen и Škoda.

"Обстоятельства возгорания устанавливаются специалистами ГСЧС и следователями отделения №2 города Полтава. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - сообщили в полиции.

Фото: подожженные машины в Полтаве (pl.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Полтаве при получении взятки задержали пограничника. Подозреваемые требовали и получили от гражданина Украины 1250 долларов США за помощь в легализации статуса иностранных граждан в Украине.