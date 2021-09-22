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У Полтаві чоловік влаштував стрілянину та викрав жінку. Нападника затримали

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Полтава, Середа 22 вересня 2021 20:59
У Полтаві чоловік влаштував стрілянину та викрав жінку. Нападника затримали Фото: у Полтаві сталася стрілянина з викраденням жінки (npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Полтаві сьогодні вдень чоловік напав на жінку, влаштував стрілянину, посадив її в автомобіль та поїхав у невідомому напрямку. Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію та місцеве видання "Полтавщина".

За словами очевидців, жінка купувала каву у кіоску, коли до неї підійшов чоловік та влаштував сварку. Потім нападник декілька разів вистрелив у повітря та схопив жінку за сумку, але вона її не віддавала. Потім зловмисник затягнув жінку в автомобіль та поїхав у невідомому напрямку.

В результаті стрілянини, яка сталася в центрі міста, поранення отримав перехожий 1990 року народження. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Про подію правоохоронцям повідомила продавчиня. Поліцейські знайшли автомобіль нападника на заправці в Кременчуку та затримали його.

"У салоні автомобіля, крім правопорушника, перебувала жінка, 1996 року народження. Ймовірно саме цю жінку він змусив сісти в транспортний засіб у Полтаві" - зазначили в поліції.

Поліція наразі вирішує питання про відкриття справи за фактом хуліганства з застосуванням вогнепальної зброї та викрадення людини. Нападнику загрожує до 7 років позбавлення волі.

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