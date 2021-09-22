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В Полтаве мужчина устроил стрельбу и похитил женщину. Нападавшего задержали

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Полтава, Среда 22 сентября 2021 20:59
В Полтаве мужчина устроил стрельбу и похитил женщину. Нападавшего задержали Фото: в Полтаве произошла стрельба с похищением женщины (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Полтаве сегодня днем мужчина напал на женщину, устроил стрельбу, посадил ее в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию и местное издание "Полтавщина".

По словам очевидцев, женщина покупала кофе в киоске, когда к ней подошел мужчина и устроил ссору. Затем нападавший несколько раз выстрелил в воздух и схватил женщину за сумку, но она ее не отдавала. Затем злоумышленник затащил женщину в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

В результате стрельбы, которая произошла в центре города, ранения получил прохожий 1990 года рождения. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

О происшествии правоохранителям сообщила продавщица. Полицейские нашли автомобиль нападавшего на заправке в Кременчуге и задержали его.

"В салоне автомобиля, кроме правонарушителя, находилась женщина, 1996 года рождения. Вероятно именно эту женщину он заставил сесть в транспортное средство в Полтаве" - отметили в полиции.

Полиция сейчас решает вопрос об открытии дела по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия и похищения человека. Нападавшему грозит до 7 лет лишения свободы.

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