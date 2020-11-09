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У Полтаві анулювали 1,5 тисячі ПЛР-тестів на COVID-19

Полтава, Понеділок 09 листопада 2020 17:15
У Полтаві анулювали 1,5 тисячі ПЛР-тестів на COVID-19
Фото: проведення ПЛР-тесту (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Полтаві анулювали результати ПЛР-тестування для 1,5 тисяч пацієнтів. Місцева влада поки не знає, як виходити із ситуації.

Про це заявила керівник департаменту охорони здоров'я Полтавської міськради Вікторія Лоза.

Вона зазначила, що ПЛР-тести повернула в Полтаву київська лабораторія, з якою було розпочато співпрацю. Там сказали, що в тестах не виявлена рибонуклеїнова кислота (РНК). Через це також довше залишаються зайняті ліжко-місця для хворих на COVID в лікарнях.

"Не кажу вже про собівартості пробірок та досі не розумію, як ми будемо це виправляти. Люди не отримають свої результати", - зазначила Лоза.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів виділив мільярд гривень на закупівлю тестів на антитіла до коронавирусу. На ці кошти планується закупити 300 мільйонів таких тестів.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав вартість одного ПЛР-тесту на коронавірус, який роблять за рахунок коштів державного бюджету.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, можна провести в Україні масове тестування на коронавірус. Він також додав, що уряд замовив 2 млн експрес-тестів на антиген, для виявлення коронавіруса.

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