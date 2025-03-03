Польский злотый вырос по отношению к гривне

Официальный курс на 4 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,4382 гривен за 1 злотый (+0,0492 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,45 гривен и продают по 10,55 гривен. Курс покупки вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения до минимума за три месяца.

Официальный курс на 4 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5911 гривен за 1 доллар (+0,1598 грн).

Официальный курс евро составит 43,5417 гривен за 1 евро (+0,4283 грн).