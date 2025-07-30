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Польский злотый немного подрожал к гривне

Фото: курс злотого вырос на 2 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. До этого злотый дешевел три дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 31 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,2818 гривен за 1 злотый (+0,0138 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,15 гривен и продают по 11,40 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 31 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7662 гривен за 1 доллар (-0,0224 грн). За месяц курс вырос на 12 копеек.

Официальный курс евро составит 48,1481 гривен за 1 евро (-0,0759 грн). За месяц курс упал на 64 копейки.

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