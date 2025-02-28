Польский злотый резко снизился по отношению к гривне

Официальный курс на 3 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,389 гривен за 1 злотый (-0,1419 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,40 гривен и продают по 10,55 гривен. Курс продажи упал на 5 копеек.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Это минимальный уровень за три месяца.

Официальный курс на 3 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4313 гривен за 1 доллар (-0,0827 грн).

Ниже курс был только 25 ноября прошлого года - 41,3193 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 43,1134 гривен за 1 евро (-0,3808 грн).