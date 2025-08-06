Польский злотый подорожал к гривне

Официальный курс на 7 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,2865 гривен за 1 злотый (+0,0426 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,15 гривен и продают по 11,45 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.