Польский злотый подорожал по отношению к гривне

Официальный курс на 21 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,1819 гривен за 1 злотый(+0,0247 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,25 гривен и продают по 10,36 гривен. Курс продажи вырос на 1 копейку.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Напомним, НБУ повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение трех дней подряд.

Официальный курс на 21 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,1551 гривен за 1 доллар (+0,0294 грн).

Официальный курс евро составит 43,4998 гривен за 1 евро (+0,1314 грн).