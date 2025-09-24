Польский злотый подешевел к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел вслед за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 25 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4035 гривен за 1 злотый (-0,0624 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,60 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения накануне.
Официальный курс на 25 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,4105 гривен за 1 доллар (+0,0325 грн).
Официальный курс евро составит 48,6573 гривен за 1 евро (-0,1439 грн).