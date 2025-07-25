Польский злотый подешевел к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после роста два дня подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 28 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,5106 гривен за 1 злотый (-0,0266 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,35 гривен и продают по 11,65 гривен. Курс вырос не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела.
Официальный курс на 28 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7824 гривен за 1 доллар (+0,0086 грн).
Официальный курс евро составит 48,9815 гривен за 1 евро (-0,1194 грн).
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