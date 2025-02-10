Польский злотый дорожает к гривне

Официальный курс на 11 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,2677 гривен за 1 злотый (+0,0153 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,25 гривен и продают по 10,40 гривен. Курс продажи не изменился.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения до минимума за два месяца.

Официальный курс на 11 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5936 гривен за 1 доллар (+0,1203 грн).

Официальный курс евро составит 42,8955 гривен за 1 евро (-0,1372 грн).