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Польский злотый дешевеет к гривне третий день подряд

Фото: курс злотого упал менее чем на 1 копейку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. На наличном рынке злотый также подешевел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 31 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,3433 гривен за 1 злотый (-0,0058 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,30 гривен и продают по 10,45 гривен. Курс продажи упал на 5 копеек.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 31 января 2025 года установлен на таком уровне: 41,8242 гривен за 1 доллар (-0,1052 грн).

За январь курс доллара снизился на 19 копеек (по сравнению с 42,03 грн/доллар на 31 декабря 2024 года).

Официальный курс евро составит 43,5097 гривен за 1 евро (-0,1095 грн).

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