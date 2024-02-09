Польский министр надеется через Брюссель заблокировать часть импорта из Украины

"Польша и другие приграничные страны больше всего пострадали от решения ЕС либерализовать торговлю, открыв ЕС для притока товаров из Украины, без таможенных пошлин, без квот", - сказал он.

Секерский утверждает, "у фермеров есть законные опасения, ожидания и требования ограничить чрезмерный приток товаров из Украины, а также с других неевропейских рынков в ЕС, особенно в Польшу".

Варшава уже блокирует импорт украинского зерна вопреки решению Брюсселя и хочет расширить запреты. Как заявил министр, блокада "может понадобиться в сахаре и птицеводстве". "Мы будем подавать заявки в Еврокомиссию, но хотим наладить это и в наших отношениях с Украиной, - заявил он.

Польская блокада

В апреле 2023 года Польша первой из восточно-европейских стран запретила импорт зерна из Украины. Еврокомиссия пошла навстречу разрешила запрет с мая до середины сентября. Однако после истечения срока Варшава продолжила блокаду.

В январе министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский заявил, что запрет на импорт зерна из Украины будет действовать и далее.

Кроме того, польские перевозчики с начала ноября 2023 года по середину января 2024 года проводили блокаду нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной, требуя установить дискриминационные меры к украинским коллегам вопреки решению Еврокомиссии.

Блокада границы не могла не сказаться на общественном мнении. В январе 2024 меньше половины украинцев сохраняют положительное отношение к полякам.