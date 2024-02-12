На польских фермеров пожаловались в полицию из-за рассыпанного украинского зерна

"Посольство и Генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратилось в польскую полицию с требованием открыть дело по факту этого позорного преступления", - написал он.

По его словам, польская полиция открыла производство и приступила к необходимым процедурам.

Как отметил посол, такие методы протестующих не должны терпеть в европейской цивилизованной стране, "не говоря уже о моральной стороне этой провокации".

"Поэтому мы требуем найти и привлечь виновных к ответственности. Польские органы власти должны решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволить подобных варварских действий в будущем", - добавил Зварыч.

Инцидент с зерном

Напомним, польские фермеры , протестующие возле пункта пропуска "Дорогуск" на границе с Украиной, 11 февраля рассыпали на дорогу зерно из трех украинских грузовиков. Фермеры начали блокаду на прошлой неделе, требуя отменить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.

Ранее польские перевозчики с начала ноября 2023 года по середину января 2024 года проводили блокаду нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной, требуя установить дискриминационные мероприятия к украинским коллегам вопреки решению Еврокомиссии.

Блокада границы не могла не отразиться на общественном мнении. В январе 2024 меньше половины украинцев сохраняют позитивное отношение к полякам.