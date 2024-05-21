Польские спецслужбы арестовали девять подозреваемых в диверсиях в пользу РФ, - Туск

В Польше спецслужбами были задержаны и арестованы девять человек, подозреваемых в непосредственном участии в диверсионной деятельности в этой стране в пользу России.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РБК-Украина со ссылкой на TVN24 и Gazetaprawna.pl .

"В настоящее время у нас есть девять подозреваемых, арестованных и обвиняемых в непосредственном участии в актах саботажа в Польше по запросу российских служб", - сказал глава польского правительства в эфире телеканала в понедельник.

Отвечая на вопросы журналистов о диверсиях в Польше, Туск подчеркнул, что дело "очень серьезное".

Он отметил, что ситуация касается нескольких европейских стран - речь идет, в частности, о самой Польше, а также Литве и Латвии. Кроме того, добавил чиновник, подобные сигналы поступают и из Швеции.

Туск уточнил, что арестованные подаренные в диверсиях обвиняется в "избиениях, поджогах и попытках устроить поджоги".

Он также рассказал о региональном сотрудничестве и эффективности служб по борьбе с диверсиями на территории страны.

Польский премьер подчеркнул, что государство действует по этому вопросу, консультируясь с соседями и союзниками.

"Я действительно доволен эффективностью наших служб на данный момент", - сказал Туск.

Агенты РФ в Польше

Ранее в Польше заявляли об активизации пророссийских агентов и шпионов в этой стране.

В начале мая польский премьер Дональд Туск предложил возобновить польскую комиссию по расследованию российского влияния. Причиной стал инцидент с польским судьей Томашем Шмидтом и риск роста в стране шпионажа в пользу РФ.

Добавим, польская прокуратура продолжает расследование с целью выяснить, выяснить, был ли судья Шмидт шпионом.