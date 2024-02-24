ua en ru
Сб, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польские протестующие временно прекратили блокирование одного из пунктов пропуска

Суббота 24 февраля 2024 13:07
UA EN RU
Польские протестующие временно прекратили блокирование одного из пунктов пропуска Фото: Польские протестующие временно прекратили блокировку одного из пунктов пропуска (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Польские протестующие временно прекратили блокирование пункта пропуска "Устигул-Зосин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу западного регионального управления Государственной пограничной службы.

В течение 24 февраля пропуск грузовых и легковых автомобилей в указанном пункте пересечения осуществляется в установленном порядке на въезд и выезд.

"У остальных пунктов пропуска с Польской стороны на Украино-Польской границе протестующие продолжают ограничения движения грузовых транспортных средств", - добавляет пресс-служба.

Ситуация на границе Украины и Польши

С ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Уже в январе границу удалось разблокировать после подписания между перевозчиками и правительством польского соглашения.

В феврале протесты на границе снова возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры. Недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Ранее президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску встретиться на границе.

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал, что встреча правительств двух стран пройдет 28 марта в Варшаве.

Детальнее о том, что происходит на польско-украинской границе - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
От "Байрактаров" до F-16. Какое оружие союзников способно изменить ход войны в Украине
От "Байрактаров" до F-16. Какое оружие союзников способно изменить ход войны в Украине
DAILY
Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров