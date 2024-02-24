Польские протестующие временно прекратили блокирование одного из пунктов пропуска

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу западного регионального управления Государственной пограничной службы.

В течение 24 февраля пропуск грузовых и легковых автомобилей в указанном пункте пересечения осуществляется в установленном порядке на въезд и выезд.

"У остальных пунктов пропуска с Польской стороны на Украино-Польской границе протестующие продолжают ограничения движения грузовых транспортных средств", - добавляет пресс-служба.

Ситуация на границе Украины и Польши

С ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Уже в январе границу удалось разблокировать после подписания между перевозчиками и правительством польского соглашения.

В феврале протесты на границе снова возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры. Недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Ранее президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску встретиться на границе.

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал, что встреча правительств двух стран пройдет 28 марта в Варшаве.

Детальнее о том, что происходит на польско-украинской границе - читайте в материале РБК-Украина.