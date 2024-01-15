Польские оборонные заводы в разы увеличивают производство оружия, - СМИ

Как сообщает издание, даже недавно прошедшие модернизацию предприятия стремятся увеличить свои производственные мощности, поскольку они уже перестали удовлетворять потребности.

Так, два года спустя фабрика Łucznik в Радомле хочет выйти на производство 100 тысяч винтовок в год, утроив современные объемы производства. На заводах фабрики полным ходом идет обновление станков, утверждено строительство дополнительных цехов.

Компания Huta Stalowa Wola, являющаяся производителем тяжелой артиллерии, дальнобойных самоходных гаубиц Krab и автоматических минометов Rak, лишь накануне полномасштабной войны РФ против Украины завершила технологическую модернизацию стоимостью в десятки миллионов злотых. Однако сегодня эти инвестиции оказываются недостаточными.

Как отметил исполнительный директор компании Ян Шведо, у компании два года, чтобы удвоить производство. Компания выкупила у китайского инвестора цех, который когда-то принадлежал Huta. Также был подготовлен новый земельный участок, а инвестиции оцениваются в сотни миллионов злотых.

Верфи Remontowa Shipbuilding и PGZ были срочно реконструированы. Они будут отвечать за строительство трех лицензионных многоцелевых фрегатов нового поколения из серии 15 миллиардов злотых. Аналитики надеются, что это остановит недавно прогнозируемый крах ВМС Польши.

Кроме того, еще одна польская компания Autosan, ранее производившая электрические автобусы, теперь приступила к производству Waran - новейшего многоцелевого бронированного автомобиля с высокой мобильностью, пригодного для ближней артиллерийской разведки, а также универсальной транспортной платформы на поле боя.

Также, как пишет издание, начало войны в Украине и резкий рост спроса на взрывчатку заставили завод в Быдгоще Nitro-Chem увеличить производство тротила до максимального уровня.

Компания Autosan, ранее производившая электрические автобусы, начнет производство Waran - новейшей многоцелевой бронетехники высокой мобильности.

Помощь Украине от Польши

Польша стала активно помогать Украине с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Такая поддержка включала как вооружение, так и гуманитарные вопросы, а также - политические.

Так, Польша приняла у себя более миллиона беженцев из Украины. Также Варшава лидирует в призывах к партнерам по НАТО направить Украине больше помощи с вооружением.

Ранее бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий говорил, что Варшава продолжит оказывать Украине поддержку в борьбе с российской агрессией.

Помимо этого Польша подписала "рамочный контракт" с Европейским оборонным агентством (EDA) на совместные закупки 155-мм боеприпасов для Украины.