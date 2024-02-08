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Польские фермеры заблокируют еще один пункт на границе с Украиной

Фото: Блокада границы с Польшей на пункте Зосин-Устилуг начнется 12 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Забастовка польских фермеров на следующей неделе распространится на пункт пропуска "Зосин-Устилуг" с польской стороны границы. До этого они планируют заблокировать п/п "Дорогуск-Ягодин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В понедельник, 12 февраля, ожидается частичная блокировка движения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, с польской стороны для легковых транспортных средств и автобусов пропуск через "Зосин-Устилуг" должен остаться свободным. Грузовые авто массой до 7,5 тонн бастующие планируют пропускать по три авто в час в каждую сторону.

Напомним, польские фермеры 9 февраля планируют заблокировать пункт пропуска "Дорогуск - Ягодин". Блокада начнется в 11.00 по киевскому времени с использованием сельскохозяйственной техники. Акция протеста согласована местными властями до 9 марта 2024 года

Блокада польской границы

Напомним, польские перевозчики с начала ноября 2023 года по середину января 2024 года проводили блокаду нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной, требуя установить дискриминационные мероприятия к украинским коллегам вопреки решению Еврокомиссии.

Максимальный негативный эффект от таких ограничений пришелся на ноябрь 2023 года. По оценкам НБУ, прямые потери составили около 160 млн долларов для экспорта товаров и 500 млн. долларов для импорта.

Однако достаточно быстрая переориентация торговых потоков на другие виды транспорта и маршруты, в частности морской коридор, позволила полностью нивелировать потери для экспорта и частично импорта.

Блокада границы не могла не сказаться на общественном мнении. В январе 2024 меньше половины украинцев сохраняют положительное отношение к полякам.

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ПольшаГраница с Украиной