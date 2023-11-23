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Польские фермеры решили продлить блокаду пункта пропуска на границе с Украиной

Четверг 23 ноября 2023 17:18
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Польские фермеры решили продлить блокаду пункта пропуска на границе с Украиной Фото: польские фермеры решили продлить блокаду пункта пропуска на границе с Украиной (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польские фермеры пообещали, что продлят блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной до января.

Об этом заявил один из организаторов протеста Роман Кондров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci Rolnicze Polska.

Он пожаловался, что фермеры теряют 2 тысячи злотых на каждом гектаре выращенной кукурузы, поскольку продают ее очень дешево на фоне конкуренции с ценами на украинскую агропродукцию.

Кондров также отметил, что одно из требований фермеров - чтобы польское правительство не повышало для них налог на землю.

"Мы солидарны с перевозчиками, потому что именно этим отраслям нанесен наибольший ущерб", - добавил он, отметив, что с понедельника, 27 ноября, до 3 января продолжится блокада пункта пропуска "Медика-Шегини".

Кондров уточнил, что там будут пропускать только два грузовика в сутки, а вся гуманитарная помощь будет поступать в Украину без ограничений.

Что предшествовало

Напомним, ранее польские перевозчики заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной. Взамен на прекращение забастовки они требуют, чтобы для нашей страны вернули систему разрешений.

При этом сегодня, 23 ноября, стало известно, что они вместе с фермерами заблокировали четвертый пункт пропуска - "Медика-Шегини". Изначально планировалось, что такая акция конкретно на этом КПП продлится до субботы, 25 ноября.

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