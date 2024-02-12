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Польские фермеры начали акции протеста еще на двух КПП и снова заблокировали "Шегини"

Фото: КПП "Долгобычев", "Зосин", "Шегини" заблокированы 12 февраля на границе Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Польские фермеры заблокировали еще два КПП на границе с Украиной. Также протест они продолжили и на пункте пропуска "Медика - Шегини".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Польские фермеры начали акции протеста еще на двух пунктах пропуска и снова заблокировали "Шегини", - говорится в сообщении.

КПП "Зосин - Устилуг"

Так, сегодня в 10:10 начались акции протеста польских фермеров неподалеку от пункта пропуска "Зосин - Устилуг".

"Протестующие намерены пропускать по 3 грузовика в час", - добавили пограничники.

А легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также транспортные средства до 3,5 тонн в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме.

КПП "Угринов - Долгобычев"

Также, по данным ГПСУ, заблокировано движение возле пункта пропуска "Угринов – Долгобычев".

"Участники акции протеста намерены пропускать по 2 грузовика в час в оба направления", - говорится в сообщении.

КПП "Медика - Шегини"

Кроме этого, возобновлена блокировка на направлении пунктов пропуска "Медика - Шегини". Планируется пропускать по 1 грузовику в час, хотя на пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста распространяться не будет.

Ситуация на границе Украины и Польши

9 февраля польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, было осложнено движение грузовиков и поездов. Позже стало известно, что они разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной - КПП "Шегини-Медика".

Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики уже начинали забастовки на границе с Украиной. Но 17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

 

 

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