Польские фермеры начали акции протеста еще на двух КПП и снова заблокировали "Шегини"

"Польские фермеры начали акции протеста еще на двух пунктах пропуска и снова заблокировали "Шегини", - говорится в сообщении.

КПП "Зосин - Устилуг"

Так, сегодня в 10:10 начались акции протеста польских фермеров неподалеку от пункта пропуска "Зосин - Устилуг".

"Протестующие намерены пропускать по 3 грузовика в час", - добавили пограничники.

А легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также транспортные средства до 3,5 тонн в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме.

КПП "Угринов - Долгобычев"

Также, по данным ГПСУ, заблокировано движение возле пункта пропуска "Угринов – Долгобычев".

"Участники акции протеста намерены пропускать по 2 грузовика в час в оба направления", - говорится в сообщении.

КПП "Медика - Шегини"

Кроме этого, возобновлена блокировка на направлении пунктов пропуска "Медика - Шегини". Планируется пропускать по 1 грузовику в час, хотя на пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста распространяться не будет.

Ситуация на границе Украины и Польши

9 февраля польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, было осложнено движение грузовиков и поездов. Позже стало известно, что они разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной - КПП "Шегини-Медика".

Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики уже начинали забастовки на границе с Украиной. Но 17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.