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Польские фермеры анонсировали полную блокаду границы с Украиной: дата

Иллюстративное фото: польские фермеры анонсировали полную блокаду границы с Украиной (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Польские фермеры заявили, что во вторник, 20 февраля, заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной. Речь также о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Граница будет блокироваться в рамках забастовки, о которой объявил польский профсоюз "Солидарность". Заявляется, что аграрии выступают не только против якобы наплыва дешевой украинской продукции, но и некоторых стандартов ЕС по защите окружающей среды.

Напомним, сегодня польские фермеры приступили к блокированию движения возле пункта пропуска "Корчева - Краковец".

Около 14:00 польские фермеры начали акцию протеста недалеко от пункта пропуска Корчева2, что напротив украинского Краковец.

 

Блокада украинской границы

6 ноября прошлого года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

В январе польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

В конце января Еврокомиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год. Польские фермеры сразу заявили, что не поддерживают это решение.

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