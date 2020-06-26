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Польська авіакомпанія відновлює польоти за 70 напрямками: в списку Україна

Новини » Суспільство     26.06.2020 - 03:12
Польська авіакомпанія відновлює польоти за 70 напрямками: в списку Україна
Фото: літак авіакомпанії LOT (facebook.com/LOT)

LOT буде літати в три українських міста

Польська авіакомпанія LOT оголосила про відновлення європейських напрямків. Мережа сполучень, відновлених авіакомпанією, до кінця серпня охопить майже 70 напрямків.

Про це пише "Польське радіо".

З 15 липня пасажири зможуть скористатися, серед інших, подальшими рейсами до Німеччини, Франції, Іспанії, Данії, Швейцарії, Хорватії, Словенії, Естонії та Латвії. Перевізник також планує запустити регулярні сполучення з Великобританією.

LOT оголосила загалом 130 нових літніх сполучень з Варшави та 9-и регіональних портів. Раніше перевізник оголосив про відновлення 20-и регулярних сполучень з 1 липня. З середини липня можна буде літати з варшавського аеропорту імені Шопена сім разів на тиждень до Мюнхену, Штутґарту, Франкфурта, Гамбургу, Парижа, Копенгаґену, Мілану, Цюриха та Женеви.

Регулярні рейси LOT, відновлені в липні, включають також подальші сполучення, між іншим рейси до Великобританії, Києва, Львова, Одеси, Белграда та Стамбула. Літаки PLL LOT будуть літати сім разів на тиждень з середини липня.

Раніше повідомлялося, що чи буде Польща пускати українців з 1 липня - вирішить ЄС.

РБК-Україна писало, що українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" планує у липні відновити міжнародні рейси.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України авиаперевозки
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