RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польская инфраструктура не готова к объемам украинского экспорта, - "Метинвест"

Фото: польская инфраструктура не готова к объемам украинского экспорта (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Общий объем экспорта через польские порты сократился на 1%, из-за неподготовленности инфраструктуры: стране не хватает мощностей для обработки грузов как на границе, так и в портах, а сама инфраструктура рассчитана на импорт, а не на экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммерческого директора "Метинвеста" Дмитрия Николаенко.

"Польша могла бы получить 70 миллионов тонн экспорта в год, которые украинские порты потеряли из-за войны. Но общий объем экспорта через польские порты не увеличился, и даже сократился на 1% из-за неподготовленности инфраструктуры: не хватает мощностей для обработки грузов как на границе, так и и в портах, а сама инфраструктура рассчитана на импорт, а не на экспорт", – пояснил Николаенко.

Он рассказал, что из-за блокады Черного и Азовского морей компания "Метинвест" начала искать новые виды транспорта для экспорта, но сейчас альтернативные маршруты очень сложны.

"Сейчас есть два маршрута. Первый - в северные порты Польши, второй - в южные порты Румынии. Можно также воспользоваться хорватскими портами, но их мощность гораздо слабее, чем у портов в Украине, и все логистические вопросы становятся гораздо сложнее", - говорит Николаенко.

Он объясняет: в Украине широкий железнодорожный путь, а в Европе - узкий. Это отражается не только на перегрузке, но и хранении продукции. Более того: когда такие грузы, как окатки или железорудный концентрат, перегружают грейферы, в продукцию могут попасть примеси, а очистка - дорогостоящий процесс. Из-за этого только в 2022 году компания "Метинвест" потеряла более 19 миллионов долларов", - говорит Николаенко.

"Маршрут через Польшу влечет за собой серьезные логистические трудности для нас. Прошлой зимой складские помещения в польских портах были заполнены углем, и загрузить нашу продукцию было невозможно. Есть также проблемы со скоростью товародвижения - она вдвое меньше той, к которой мы привыкли в Украине", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Польша призвала ЕС помочь увеличить пропускную способность портов, чтобы увеличить поставки украинского зерна через Балтийское море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаМетинвест