До Польщі прибув іспанський корабель з 200 тоннами військової допомоги для України

У польський порт Гдиня прибув корабель тилового забезпечення Військово-Морських сил Іспанії "Ізабель" (Ysabel) з 200 тоннами озброєння і військової техніки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Dziennik.pl .

Інформацію про прибуття логістичного корабля в порт Польщі і швартування в четвер, 28 квітня, підтвердив прес-секретар 3-ї флотилії кораблів.

Іспанський військовий корабель покинув базу Рота недалеко від Кадіса 22 квітня. На його борту - найбільша на сьогодні військова допомога, надана цією країною для ЗСУ.

Крім боєприпасів та інших матеріалів, до поставки Україні від Іспанії входять 30 вантажівок і 10 легких позашляховиків.