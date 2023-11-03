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В Польше перенесли начало блокады движения транспорта на границе с Украиной

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Перевозчики Польши решили перенесли дату начала блокады движения грузового транспорта на трех пунктах пропуска на границе с Украиной. Таким образом, блокада состоится не 3 ноября, как планировалось ранее, а 6 ноября.

Об этом заявил глава Международной транспортной ассоциации Украины Игорь Оверко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Польские перевозчики заявили, что переносят начало блокады движения грузового транспорта, который будет следовать в направлении трех пунктов пропуска, с 3-го на 6-е ноября. Об этом рассказал сопредседатель блокады, организатор протеста возле пункта пропуска "Краковец-Корчова" Томаш Борковский", - сообщил он. 

По его словам, блокада движения транспорта начнется в понедельник в 13:00 по киевскому времени. Организаторы протеста уже получили официальное разрешение местных властей на его проведение до 3 января 2024 года.

При этом отмечается, что блокада грузового транспорта будет организована в направлении трех пунктов пропуска: "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене".

Организаторы протестов требуют возвращения к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков и уменьшения их количества от довоенного уровня, когда выдавали до 200 тысяч разрешений в год.

Кроме того, польские перевозчики хотят, чтобы их пустые грузовые автомобили, которые возвращаются из Украины в Польшу, могли проезжать границу без еЧерги и не ждать по 10-12 дней.

К тому же перевозчики требуют ужесточить правила перевозки по ЕКМТ (сертификат Европейской конференции министров транспорта).

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