Польщею пронісся буревій: рятувальники виїжджали на виклики понад 2600 разів

Зазначається, що рятувальники до цього часу ліквідують наслідки шторму. Так, починаючи від учора, пожежники виїжджали на виклики понад 2600 разів. Найбільше у Великопольському воєводстві - до 1300 разів.

У Малопольському воєводстві рятувальники отримали понад 500 заявок, у Мазовецькому - понад 300, а в Лодзінському - 140.

Робота співробітників рятувальної служби полягала в більшості у відкачуванні води та обрубуванні повалених дерев і гілок.

Відомо, що над центральною частиною Малопольщі пройшов град. За даними місцевої пожежної охорони, переважна більшість заходів, пов’язаних з атмосферними подіями, стосувалися столиці регіону. Тільки в Кракові повідомляється про майже 350 втручань пожежників.

Зазначається, що затоплені вулиці та повалені дерева унеможливили рух трамваїв у Кракові. До того ж сильний вітер зірвав чотири дахи та пошкодив 18.

Буревій також пронісся над Познанем у другій половині дня. Там кілька годин були великі труднощі на дорогах - водії стояли в заторах, адже ділянки дороги були сильно затоплені.

Без світла залишилося понад 23 тисячі громадян. Зазначається, що постраждалих в результаті негоди не зафіксовано.

Фото: наслідки непогоди у Польщі (twitter.сom/krakow.pl)