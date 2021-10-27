У Польщі запрацює ще одне генконсульство України: Кулеба назвав терміни

У Польщі запрацює ще одне генконсульство України. До кінця року планують відкрити генеральне консульство у місті Вроцлав.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг міністра .

За його словами, завтра, 28 жовтня, посол України в Польщі та лідер міста Вроцлав підпишуть офіційний договір про передачу користування приміщенням для генконсульства.

"Керівник установи призначений. І до кінця року генконсультсво розпочне офіційну роботу в інтересах українських громадян", - заявив Кулеба.