У Польщі зафіксували новий рекорд за кількістю смертей від COVID

У Польщі за минулу добу зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу - 954 випадків. Підтверджено 27 887 нових випадків зараження, найбільше - у Сілезії та Мазовії.

Зазначається, що 241 людина померла безпосередньо від COVID-19, тоді як 713 людей померли від супутніх з коронавірусом інших хвороб.

При цьому міністерство охорони здоров'я Польщі наголосило, що сьогоднішній антирекорд "є результатом, зокрема, затримки зі звітуванням медичними закладами через сезон відпусток".

Загальна кількість людей, інфікованих коронавірусом у Польщі, становить 2 499 507. Померло 56 659 пацієнтів.