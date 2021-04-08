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У Польщі зафіксували новий рекорд за кількістю смертей від COVID

Новость на русском → Польща, Четвер 08 квітня 2021 12:50
У Польщі зафіксували новий рекорд за кількістю смертей від COVID Фото: у Польщі зафіксували новий коронавірусний антирекорд (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

У Польщі за минулу добу зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу - 954 випадків. Підтверджено 27 887 нових випадків зараження, найбільше - у Сілезії та Мазовії.

Про це повідомляє Rmf24.

Зазначається, що 241 людина померла безпосередньо від COVID-19, тоді як 713 людей померли від супутніх з коронавірусом інших хвороб.

При цьому міністерство охорони здоров'я Польщі наголосило, що сьогоднішній антирекорд "є результатом, зокрема, затримки зі звітуванням медичними закладами через сезон відпусток".

Загальна кількість людей, інфікованих коронавірусом у Польщі, становить 2 499 507. Померло 56 659 пацієнтів.

Зазначимо, минулий антирекорд за цим показником у Польщі зафіксували 31 березня. Тоді повідомлявся про 653 летальних випадків через коронавірус. Це було другим за всю історію коронавірусу в Польщі показником кількості загиблих. Більше було лише 25 листопада, коли померло 674 людини.

7 квітня уряд Польщі прийняв рішення продовжити чинні в країні карантинні обмеження на дев'ять днів. Таким чином, карантин буде діяти щонайменше до 18 квітня. За словами міністра охорони здоров'я країни Адама Недзельського, наступного тижня статистикою вже мають відбитися наслідки святкування Великодня.

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