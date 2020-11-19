У Польщі при затриманні помер українець, до нього застосували електрошокер

У Польщі поліція при затриманні українця застосувала електрошокер і перцевий газ, після чого той помер. Слідство встановлює причину смерті.

Про це пише dzienniklodzki.pl.

Повідомляється, що інцидент стався біля Бжезін у селі Туравянки. Українець кілька днів тому приїхав на роботу на будівництві і перебував на карантині. Проте вночі він залишив квартиру і почав стукати у вікна. Стривожені мешканці викликали поліцію.

За даними поліції, громадянин України вів себе агресивно. Невідомо, чи був він у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські просили його заспокоїтися, але довелося застосувати перцевий газ. Він не подіяв на хулігана, тому щодо нього застосували електрошокер і надягли наручники. Незабаром йому стало погано.

"Поліцейські почали реанімацію і викликали швидку допомогу. На жаль, громадянин України помер. Ключовим елементом у цій справі буде розтин, який пояснить причину смерті", - зазначив прес-секретар районної прокуратури в Лодзі Кшиштоф Копаня.

Нагадаємо, раніше в Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті інциденту загинули чотири людини, серед них дві українки.