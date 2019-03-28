У Польщі затримали вісьмох українців

У Польщі працівники поліція припинили діяльність незаконної фабрики з виготовлення цигарок неподалік міста Млава у Мазовєцькому воєводстві, де затримали 8 громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Зазначається, що затриманих підозрюють у виготовленні нелегальної продукції. Вилучено понад 200 тис. штук готових цигарок.

За повідомленням правоохоронців, після одержання інформації про незаконну фабрику цигарок неподалік Млави "на гарячому вчинку були затримані восьмеро громадян України та один громадянин Вірменії".

На місці працювали чотири станки з виготовлення та пакування цигарок. Поліція вилучили 206 тис. штук цигарок без польських акцизних знаків та 64 тис. упаковок із підробленими товарними знаками.

Чоловікам висунуто обвинувачення. Збитки для державної скарбниці Польщі оцінили майже у 230 тис. злотих (понад 53 тис. євро).

Підозрюваних взяли під тимчасовий арешт. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

РБК-Україна писало, що у Польщі громадянину України висунули обвинувачення в участі у бійці з використанням ножів, унаслідок чого загинув громадянин Грузії.

Нагадаємо, у суботу, 23 березня, близько 22:00 в результаті наїзду автомобіля в населеному пункті Бжезінк у Польщі загинула група громадян України.