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У Польщі затримали вісім осіб у справі про вбивство 25-річного українця

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Польща, Четвер 07 жовтня 2021 23:38
У Польщі затримали вісім осіб у справі про вбивство 25-річного українця Фото: у Польщі поліцейські забили до смерті затриманого українця (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Окружна прокуратура в Щецині затримала вісім осіб у справі про смерть 25-річного громадянина України Дмитра Никифоренка. На сьогодні прокурори проводять із затриманими слідчі дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами прокурора Окружної прокуратури в Щецині Єви Обарек, всіх затримали на 48 годин. Після проведення з ними слідчих дій прокуратурою прийматимуться подальші рішення - заарештують або відпустять підозрюваних додому.

"На цей час можу підтвердити, що за наказом Окружної прокуратури в Щецині у справі громадянина України затримано вісім осіб. Четверо із затриманих на час трагічної події були поліціянтами", - заявила вона.

В інтересах слідства прокурор не повідомив, ким є чотири інші особи, яких затримала прокуратура.

За неофіційною інформацією Gazeta Wyborcza, іншими чотирма особами є лікар витверезника, куди був доставлений українець після затримання, і троє працівників цього закладу. За непідтвердженими даними, двоє з них на цей час вже звільнені.

Нагадаємо, громадянин України Дмитро Никифоренко загинув у липні цього року в Польщі під час затримання поліціянтами. В МЗС РБК-Україна повідомили, що знають про ситуацію і контролюють розслідування.

Відзначимо, ситуацію з вбивством українця на початку вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з главою польського уряду Матеушом Моравецьким.

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