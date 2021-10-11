У Польщі затримали учасників контрабанди мігрантів з Білорусі
Фото: у Польщі затримали 15 осіб, які допомагали нелегалам з Білорусі перетнути кордон (Getty Images)
Прикордонна служба Польщі зафіксувала за попередню добу 739 спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі. Були затримані ше15 осіб, які допомагали нелегалам у перетині кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
Були затримані також шість громадян Іраку.
З серпня польські прикордонники запобігли близько 16 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білоруссю, в жовтні таких спроб було 5 тисяч.
В установах для утримання мігрантів зараз перебувають 1,5 тисячі осіб, які без документів намагалися потрапити в країну з території Білорусі.
Нагадаємо, раніше прикордонна служба Польщі заявила про Обстріл патруля з боку Білорусі.
Влада Польщі ввели режим надзвичайного стану на кордоні Білорусі.