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У Польщі затримали учасників контрабанди мігрантів з Білорусі

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Понеділок 11 жовтня 2021 05:20
У Польщі затримали учасників контрабанди мігрантів з Білорусі Фото: у Польщі затримали 15 осіб, які допомагали нелегалам з Білорусі перетнути кордон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Прикордонна служба Польщі зафіксувала за попередню добу 739 спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі. Були затримані ше15 осіб, які допомагали нелегалам у перетині кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Були затримані також шість громадян Іраку.

З серпня польські прикордонники запобігли близько 16 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білоруссю, в жовтні таких спроб було 5 тисяч.

В установах для утримання мігрантів зараз перебувають 1,5 тисячі осіб, які без документів намагалися потрапити в країну з території Білорусі.

Нагадаємо, раніше прикордонна служба Польщі заявила про Обстріл патруля з боку Білорусі.

Влада Польщі ввели режим надзвичайного стану на кордоні Білорусі.

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