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У Польщі затримали трьох українців, які допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон

Автор: Валерія Поліщук

У Польщі затримали трьох громадян України. Вони допомагали мігрантам незаконно потрапити в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Підляської поліції в Twitter.

Українців затримали 26 листопада біля села високий міст.

"Вчора співробітники поліції затримали трьох осіб у зв'язку з пособництвом і підбурюванням до незаконного перетину кордону. Особи, затримані біля високого мосту, є громадянами України, які проживають у Польщі. У лісі 10 осіб, які незаконно перетнули кордон, чекали кур'єрів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що через міграційну кризу можуть вони закрити нові пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Крім того, раніше Олександр Лукашенко у відповідь на погрози закрити польські пункти пропуску сам пригрозив закрити кордон.

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ПольшаМіграційна криза