RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Польщі впевнені, що Білорусь продовжуватиме відправляти мігрантів на кордон

Автор: Іванна Шовкун

У Польщі впевнені, що Білорусь продовжуватиме відправляти мігрантів на кордон Польщі. Людей можуть і надалі оснащувати небезпечними предметами для більшої агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24.

"У довгостроковому плані Білорусі нічого не змінилося. Ми очікуємо, що білоруси й надалі посилатимуть групи іноземців для нападу на наш кордон, оснащуватимуть цих людей небезпечними предметами, ми також очікуємо на все більшу агресію з боку білоруських офіційних осіб", - заявив представник спецслужб Польщі. Станіслав Жарін.

За його словами, "білоруський режим намагається зіграти на емоціях".

"Білоруси проводять певні заходи, щоб, з одного боку, зіграти на наших емоціях, показати нещастя тих, хто перебуває на нашому кордоні, і водночас надати їм можливість відпочити в логістичному центрі. З іншого боку, ми мали справу з жорстокою грою, пов'язаною з дезінформаційною діяльністю білоруської сторони", - сказав Жарін.

Він наголосив. що білоруська адміністрація оприлюднила неправдиву інформацію, яка передбачає нібито згоду німецької сторони на гуманітарні коридори.

"Це схоже на навмисну ​​інформацію, яка має підтвердити чутки, що циркулюють серед мігрантів, і підтвердити їхню віру в те, що вони досягнуть Західної Європи", - сказав представник спецслужб.

Він також додав, що Білорусь зацікавлена ​​у жорстокій політичній грі з людьми, яких привезли на кордон.

Нагадаємо, в рамках підтримки до Польщі відправлять близько 150 британських солдатів. Їх спрямують на білорусько-польський кордон у зв'язку з міграційною кризою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша