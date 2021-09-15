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В Польщі утилізували майже 400 тисяч доз вакцини від коронавірусу

Автор: Инна Собора

В Польщі утилізували 391 290 доз вакцин від коронавірусу з початку кампанії щеплення. Вона почалася 27 грудня 2020 року.

Про це повідолмяє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

З того часу повідомлено про 15 190 випадків побічної, переважно легкої, дії вакцини.

Понад 19,1 мільйонів людей у Польщі повністю вакциновані двома дозами препаратів Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca, або однією дозою вакцини Johnson & Johnson.

Всього у Польщі від коронавірусу вакциновані 36 803 305 людей.

Нагадаємо, в листопаді вакцина AstraZeneca в Україні може зіпсуватися, оскільки закінчується термін її придатності.

Однак, за словами глави МОЗ Віктора Ляшка, на сьогодні в Україні немає жодної вакцини, яка прострочена.

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КоронавірусВакцинація