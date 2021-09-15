UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Польше утилизировали почти 400 тысяч доз вакцины от коронавирус

Автор: Инна Собора

В Польше утилизировали 391 290 доз вакцины от коронавируса с начала кампании прививок. Она началась 27 декабря 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

С тех пор сообщается о 15 190 случаях побочного, преимущественно легкого, действия вакцины.

Более 19,1 миллионов людей в Польше полностью вакцинированы двумя дозами препаратов Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, или одной дозой вакцины Johnson & Johnson.

Всего в Польше от коронавируса вакцинированы 36 803 305 человек.

Напомним, в ноябре вакцина AstraZeneca в Украине может испортиться, поскольку истекает срок ее годности.

Однако, по словам главы Минздрава Виктора Ляшко, на сегодня в Украине нет ни одной вакцины, которая просрочена.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцинация