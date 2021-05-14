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У Польщі дозволили COVID-вакцинацію з 16 років

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Варшава, П'ятниця 14 травня 2021 21:52
У Польщі дозволили COVID-вакцинацію з 16 років Фото: міністр охорони Здоров'я Польщі Адам Недзельський (flickr.com/premierrp)
Автор: РБК-Україна

Медична рада Польщі рекомендувала якнайшвидше розпочати вакцинацію від COVID-19 осіб віком 16 та 17 років. Підлітки зможуть зробити щеплення від коронавірусу тільки за згодою своїх законних опікунів.

Про це заявив Міністр охорони Здоров'я Польщі Адам Недзельський, передає польське видання Gazeta.

У понеділок, 17 травня, розпочнеться реєстрація на вакцинацію від коронавірусу, а в неділю ввечері на сайті МОЗ з'явиться спеціальна форма зі згодою для батьків.

За словами глави польського МОЗ, єдиним препаратом, який зможуть прищеплювати підлітків, буде вакцина компанії Pfizer - тому що саме ця компанія вже схвалила застосування свого препарату для молодших вікових груп.

"Після досліджень компанії Pfizer, які підтверджують можливість вакцинації 16-і 17 - річних, ми хочемо найближчим часом зробити можливість вакцинації доступною для цієї молодшої частини нашого суспільства", - повідомив Недзельський.

Міністр також додав, що для вакцинації 16 - і 17-річних потрібна згода їх законного опікуна. Водночас присутність опікуна під час вакцинації більше не буде потрібно - підліток зможе прийти в центр вакцинації самостійно.

Нагадавши, у Польщі з 15 травня скасовують масочний режим на вулиці. Поляки зможуть ходити без масок на свіжому повітрі.

Раніше повідомлялося, що у Польщі з'явилися перші випадки" бразильського " штаму коронавірусу.

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