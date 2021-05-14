У Польщі дозволили COVID-вакцинацію з 16 років

Медична рада Польщі рекомендувала якнайшвидше розпочати вакцинацію від COVID-19 осіб віком 16 та 17 років. Підлітки зможуть зробити щеплення від коронавірусу тільки за згодою своїх законних опікунів.

У понеділок, 17 травня, розпочнеться реєстрація на вакцинацію від коронавірусу, а в неділю ввечері на сайті МОЗ з'явиться спеціальна форма зі згодою для батьків.

За словами глави польського МОЗ, єдиним препаратом, який зможуть прищеплювати підлітків, буде вакцина компанії Pfizer - тому що саме ця компанія вже схвалила застосування свого препарату для молодших вікових груп.

"Після досліджень компанії Pfizer, які підтверджують можливість вакцинації 16-і 17 - річних, ми хочемо найближчим часом зробити можливість вакцинації доступною для цієї молодшої частини нашого суспільства", - повідомив Недзельський.

Міністр також додав, що для вакцинації 16 - і 17-річних потрібна згода їх законного опікуна. Водночас присутність опікуна під час вакцинації більше не буде потрібно - підліток зможе прийти в центр вакцинації самостійно.