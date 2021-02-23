У Польщі розбився приватний вертоліт, загинули дві людини

Сьогодні, 23 лютого, у Польщі недалеко від міста Пщина (Сілезьке воєводство) розбився приватний вертоліт. В результаті аварії загинули дві людини.

Про це повідомляє польський інформаційний портал RMF FM.

Як повідомляється, приватний вертоліт впав у 300 м від посадкового майданчика в лісі. У момент аварії на борту літака знаходилися чотири людини. Двом вдалося вижити, вони доставлені в лікарню. Відзначається, що причини аварії поки невідомі. Повідомляється, що в регіоні був сильний туман.