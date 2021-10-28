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У Польщі на пункті пропуску з Білоруссю стався вибух, є потерпілий

Автор: Валерія Поліщук

У Польщі на прикордонному переході з Білоруссю в кузні Білостоцькій в будівлі автоінспекції стався вибух під час перевірки вантажівки. В результаті інциденту постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Митники розкрили місце, де могли бути заховані заборонені предмети. У люку в будівлі, ймовірно, знаходився газ, який запалився від іскри, після чого почалася пожежа.

За даними Державної пожежної служби, також загорівся транспортний засіб. Автомобіль загасили самі служби, що працюють на кордоні.

Одна людина отримала поранення, проте травми виявилися несерйозними. Кришка люка поранила водія автомобіля в ногу. Служби надали йому медичну допомогу. З офіцерами, які керували вантажівкою, нічого не сталося.

З митниками, які оглядали вантажівку, нічого не сталося.

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ПольшаВибух