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У Польщі сталася масштабна пожежа в селі. Згоріли десятки будівель, постраждали люди

Автор: Дмитро Левицький

У Польщі сталася масштабна пожежа у селі Нова Бяла. Вогнем було пошкоджено десятки будівель, а постраждали від пожежі щонайменше 9 людей.

Про це повідомляє польське радіо RMF 24.

Пожежа пошкодила 44 будівлі, в тому числі 21 житловий будинок. Деякі з пошкоджених будівель були дерев'яними. Без житла залишилися 112 людей, вони змушені шукати прихисток у родичів та друзів.

Фото: пожежа у польському селі Нова Бяла (twitter.com/Lukasz_Kmita)

"Щонайменше 30 років тут не було такої пожежі. Ми точно не залишимо мешканців. Ми зробимо все, щоб оцінити втрати за дуже короткий час. Відповідні експерти вже є на місці", - заявив сьогодні польський прем'єр Матеуш Моравецький.

Постраждали в результаті пожежі 9 мешканців села, вони в доброму стані. В основному постраждалі або отруїлися димом, або отримали опіки. Один із них впав з даху та пошкодив хребет, тому його довелося евакуювати авіацією.

На місці події досі працюють рятувальники, а до ліквідації наслідків залучили військових.

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пожежаПольша