У Польщі закликали збирати в лісах гілки через здорожчання деревини та вугілля

У Польщі через відмову від імпорту російських енергоресурсів значно піднялися ціни на паливні матеріали й електроенергію. Тому влада запропонувала громадянам збирати у лісах опалі гілки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Wyborcza .

Відповідну заяву зробив заступник міністра клімату та навколишнього середовища Едуард Сіярка. Він нагадав, що поляки можуть збирати опалі гілки та хмиз у місцях, де це дозволено.

За його думкою, це дозволить громадянам зекономити під час опалювального сезону, а використання дров має стати альтернативою високим цінам на електроенергію.

"Збирати гілки на паливо дозволено в будь-який час, за згодою лісничого. Цього року, після початку війни в Україні та потрясінь на ринку енергоносіїв, почастішали запити до лісництв щодо вказівки площі та дозволу на отримання дров у місцевих лісах", - сказав Сіярка.

Він наголосив, що збирання гілок необхідно узгоджувати з лісництвами, інакше можна отримати штраф.