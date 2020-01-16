У Польщі поквапили Україну з ідеєю "об'єднання" Чорного і Балтійського морів

Фото: Бартош Ціхоцький (twitter.com/upmpnews)

Посол Польщі заявив, що ідею потрібно реалізовувати зараз, бо "потім буде пізно"

Посол Польщі Бартош Ціхоцький заявив, що ідея "об'єднання" Чорного та Балтійського морів у межах українсько-польського проекту повинна бути реалізована зараз, бо "потім буде пізно". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю посла Польщі "Українському радіо".

За його словами, ця ідея активно обговорювалася з попереднім урядом, однак у нинішнього міністра Владислава Криклія "свої ідеї".

"Була дуже цікава зустріч міністрів інфраструктури в минулому році. Ми цікавилися, як новий уряд ставиться до ідей попереднього уряду. Там була ідея "go highway", побудувати сучасний хайвей з Одеси в Катовіце і в Гданськ. "Об'єднати" Чорне море з Балтійським. Ми зрозуміли, що у міністра Криклія - свої ідеї, тому чекаємо. Це мільярди, які ми вже витратили на колишню ідею, і це потенційно мільярди, які можуть піти по шляху Китай-Росія-Білорусь-Польща, або Туреччина-Румунія - Захід, або Китай-Азія-Україна-Польща. Вирішувати треба зараз, бо потім буде пізно", - сказав посол.

Зазначимо, раніше в "Укравтодорі" заявили, що всі підготовчі роботи за проектом Go Highway повинні бути завершені до 2020 року. На реалізацію цього проекту у 2018-2019 роках було виділено близько 8 мільярдів гривень.